C’è un modo davvero utile per tenere sotto controllo il colesterolo: questo succo ha proprietà inaspettate.

Sono molte le persone che soffrono di ipercolesterolemia, e questo per tutta una serie di fattori. L’ipercolesterolemia è un eccesso di colesterolo nel sangue, e può dipendere, in genere, da un regime alimentare scorretto, non sano.

Di solito, c’è un eccesso nel mangiare grassi saturi come carni rosse, burro, formaggi o grassi trans, come prodotti industriali e quant’altro. Tra le cause c’è un’alimentazione con poca frutta e verdura, cereali.

A causare il colesterolo in eccesso può anche essere uno stile di vita sedentario. Anche obesità e sovrappeso influiscono sull’aumento del colesterolo, nonché la genetica, il fumo e il consumo in eccesso di alcolici. Anche diabete, ipotiroidismo e altre malattie portano a colesterolo elevato.

Sono tutti fattori di rischio che bisogna tenere in considerazione per evitare di far aumentare il colesterolo cattivo.

Colesterolo, questo succo aiuta ad abbassare il colesterolo in eccesso: come agisce

Ci sono dei modi per tenere a bada il colesterolo e l’alimentazione, in realtà, gioca un ruolo chiave.

È molto importante, infatti, fare in modo avere uno stile di vita sano, per evitare che l’LDL aumenti. Tutto dipende da noi, da come ci prendiamo cura di noi stessi e del nostro benessere. Molto interessante, a tal proposito, un alimento insospettabile, in grado di contribuire alla riduzione del colesterolo.

Stiamo parlando del succo di prugne, che funge da lassativo naturale, in quanto contiene fibre solubili e sorbitolo. Tuttavia, non si tratta degli unici benefici di questo amato succo. Da quanto si apprende, infatti, fare un consumo contenuto di questo succo senza l’aggiunta di zuccheri, può essere assai benefico per la salute del cuore.

Grazie a esso, è possibile monitorare il colesterolo e la pressione del sangue. Tra le proprietà delle prugne c’è il potassio, che aiuta a tenere a bada la pressione. Ma come dovrebbe essere consumato il suddetto succo di prugne?

Basterebbe bere 150 ml di questo succo tutti i giorni, e può essere aggiunto alla colazione, oppure in uno spazio dedicato allo spuntino. La cosa migliore sarebbe combinarlo con fibre e proteine, per fare in modo che si assorba in modo lento.

Il succo di prugna deve essere scevro da conservanti, in modo che si possa godere dei benefici che può dare a livello cardiovascolare. Si tratta di un modo efficace per contribuire al proprio benessere.