Seguire questi semplici accorgimenti, unito al gesto di scegliere una vera sveglia anziché il telefono, può favorire un sonno più profondo.

Nell’era digitale, è sempre più comune affidarsi allo smartphone come sveglia, ma esperti del sonno e neurologi avvertono che questa scelta potrebbe compromettere la qualità del riposo.

Abbandonare il telefono in camera da letto e ritornare all’uso della classica sveglia tradizionale rappresenta un passo fondamentale per migliorare il sonno e svegliarsi più riposati.

Perché rinunciare allo smartphone come sveglia?

La dottoressa Shalini Paruthi, specialista del sonno presso il John J. Cochran Veterans Hospital di St. Louis, spiega che lasciare il cellulare fuori dalla camera da letto riduce le distrazioni che possono interferire con il sonno e limita la tentazione di procrastinare il risveglio. L’uso della funzione “snooze” (ripetizione della sveglia) sul telefono, spesso utilizzata per guadagnare qualche minuto di sonno in più, è sconsigliata perché frammenta il ciclo del sonno, compromettendo il riposo profondo.

Il neurologo Brandon Peters-Mathews, del Virginia Mason Franciscan Health di Seattle, sottolinea che durante la notte si alternano fasi di sonno REM, cruciali per la memoria e la creatività. Interrompere ripetutamente questa fase con il pulsante “snooze” può avere effetti negativi sulle funzioni cerebrali e sulla qualità complessiva del sonno.

Gli effetti negativi della tecnologia sul riposo

Oltre al problema dello snooze, la presenza dello smartphone vicino al letto può innescare comportamenti controproducenti per il sonno. La luce intensa degli schermi, in particolare quella blu, stimola la vigilanza mentale e rende difficile rilassare mente e corpo, causando un sonno più breve e meno profondo. Inoltre, l’impulso di controllare notifiche o messaggi può alimentare ansia e distrazione.

Secondo la dottoressa Paruthi, “per addormentarsi è necessario staccare la spina e rilassarsi completamente. Avere il telefono a portata di mano è un ostacolo a questo processo.” Per questo motivo, un’abitudine salutare è quella di lasciare il dispositivo elettronico in un’altra stanza, eliminando così la tentazione di usarlo fino a tarda notte.

Consigli pratici per un risveglio naturale e riposante

Il dottor Joseph Dzierzewski, ricercatore della National Sleep Foundation, evidenzia che la chiave per svegliarsi con energia è dormire un numero adeguato di ore, in modo continuativo e senza interruzioni. La maggior parte degli adulti dovrebbe puntare a 7-9 ore di sonno per notte, ma studi mostrano che il 60% della popolazione non raggiunge questa soglia.

Tra le raccomandazioni per migliorare il sonno, la National Sleep Foundation suggerisce di: