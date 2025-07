Se queste due funzioni sul tuo cellulare sono attive, occhio perché qualcuno potrebbe entrare nei tuoi dati. Come disattivarle

Oggigiorno il nostro cellulare è praticamente un’estensione di noi. Lo portiamo e usiamo ovunque, scattiamo foto, chiamiamo, mandiamo messaggi e utilizziamo tantissime app, in base alle nostre esigenze. Lo smartphone ha completamente rivoluzionato il nostro modo di comunicare, che è divenuto molto più rapido ed efficace.

Ma lo smartphone, in verità, è anche un luogo che riteniamo sicuro per confidarci con chi riteniamo degno della nostra fiducia e fare esternazioni di vario tipo, su cose che ci accadono, su persone a noi vicine o meno, prevalentemente sotto forma di sfogo.

Eppure, quelle parole restano in certi messaggi, e se restano tra te e l’interlocutore, non è un problema. Lo stesso vale per i nostri dati, perché sul cellulare vi sono credenziali personali per siti e anche per app di home banking, e molto altro ancora.

In sostanza, il cellulare è un contenitore di segreti, verità e dati personali, ed è per questo che è necessario tutelarlo per bene, prendendo tutte le precauzioni per evitare che qualcuno spii le nostre cose. D’altronde, la privacy è essenziale e non è giusto che estranei leggano confidenze private e soprattutto, rubino dati personali, magari per poi clonare carte ecc.

Occhio a queste due funzioni attivi: potresti entrare nel mirino di hacker

Prendersi cura della propria privacy parte dal tenere il proprio smartphone, lontano da eventuali pericoli. Sappiamo come hacker e cybercriminali cerchino di sottrarre dati e denaro ai malcapitati, per cui proteggere il proprio cellulare è un must.

In particolare, occhio a due funzioni molto usate del tuo cellulare, che sarebbe meglio che disattivassi, in certi momenti. Stiamo parlando di bluetooth e GPS. Il primo può essere attaccato dagli hacker con il metodo bluesnarfing, connettendosi di nascosto dal tuo cellulare per sottrarre info personali.

Può accadere se il Bluetooth è sempre acceso e pronto per abbinarsi ad altri telefoni e quindi, anche in luoghi pubblici. Occhio anche a tenere il GPS sempre attivo, perché hacker potrebbero conoscere la tua posizione in tempo reale.

Ergo, la soluzione? In realtà, la via più facile è quella di tenere spenti Bluetooth e GPS se non si stanno usando in un determinato momento. In questo modo, ci si terrà ben lontani da ogni sorta di rischio di violazione di privacy e dati.