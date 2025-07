C’è un trucco perfetto per risparmiare se si usa la lavatrice. È importante conoscerlo assolutamente: come funziona.

La lavatrice è un elettrodomestico che ha rivoluzionato completamente il modo di fare il bucato. Dalla prima, rudimentale, inventata a fine ‘700, a quella elettrica nata nel 1908, a quella odierna, super tecnologica e con tutta una serie di funzioni utilissime.

La lavatrice ha rappresentato un vero e proprio cambio di passo, e ad oggi la usiamo praticamente sempre, facendo i conti con la bolletta dell’energia elettrica. Tra inflazione e rincari, infatti, è molto importante trovare modi per risparmiare, ed evitare inutili sprechi.

Ad oggi, esistono modelli smart che possono collegarsi a Internet e inviano notifiche sul cellulare, per farti sapere quando il bucato è fatto e puoi toglierlo dal suddetto elettrodomestico.

Quando si ha una lavatrice l’attenzione deve essere massima, per fare in modo che non si rompa. A volte bastano, infatti, delle disattenzioni, e succede l’irreparabile. Un esempio di guasto può venire da monete e oggetti che si scordano nel cestello. Quest’ultimo, infatti, può subire danni proprio da queste cose, e lo stesso può occorrere alla pompa.

Tornando al risparmio, se si vuole risparmiare in termini di costi con la lavatrice, occhio a questo trucco molto efficace.

Lavatrice, così spendi meno: ecco il metodo da applicare subito

Un’ottima strategia di risparmio e anche per avere un bucato ben pulito e lavato al meglio, è quella di dosare il detersivo in modo corretto.

Molto spesso, infatti, si commette l’errore di usare detersivo in eccesso. Quando è troppo, il risciacquo non apporta efficacia, ma è incompleto, possono restare residui sui capi e persino avere irritazioni e allergie sulla pelle.

Peraltro, un eccesso di detersivo può dare luogo a un intasamento della lavatrice, e l’efficienza potrebbe significativamente ridursi. Ecco perché è importante che esso sia dosato in modo corretto, in base al carico, ad esempio.

Se è mezzo carico, ci vorrà poco detersivo e se si tratta di lino o seta, una quantità ancora minore. Se i vestiti sono particolarmente sporchi, ci vuole una dose più elevata di detersivo, naturalmente senza esagerare, altrimenti si causerà l’effetto contrario.

Si mette il detersivo tenendo conto anche di durezza dell’acqua, che può essere conosciuta verificando il tipo sul sito del gestore idrico di competenza. Altra cosa da fare è usare un misurino, in modo da non eccedere col detersivo. Se si dosa il detersivo come si deve, la pulizia sarà più efficiente, e le spese diminuiranno, così come l’impatto ambientale.