Bonus affitto fino a 2.400 euro, puoi averlo anche tu, ma solo se vivi in questa città. Tutto quello che devi sapere.

Il bonus affitti è un importante strumento di sostegno che agevola i cittadini, poiché riduce la pressione fiscale di tutti coloro che devono sostenere il pagamento dell’affitto. Tale strumento finanziario è particolarmente importante per il supporto concreto delle famiglie e dei lavoratori, poiché alleviando il costo del canone di locazione consente a tanti cittadini di gestire meglio di carico fiscale, specie in un periodo come quello contemporaneo, caratterizzato da una forte crisi economica e, dal conseguente aumento dei costi della vita.

Tutti quelli che versano in condizioni di difficoltà e di precarietà economica e, che devono affrontare mensilmente le spese per l’affitto, trovano giovamento da questo strumento finanziario. Ma non solo i cittadini in affitto hanno dei vantaggi, bensì anche i locatori, poiché il bonus affitti stimola il mercato immobiliare contribuendo a tenere attivo il settore e a ridurre il numero delle case sfitte.

Inoltre, rappresenta un mezzo di sostegno importante per le fasce più vulnerabili della società. In sintesi, dunque, il bonus affitti è un mezzo imprescindibile per sostenere l’accessibilità alle abitazioni, aiutare i nuclei familiari in difficoltà e stimolare, altresì, il mercato immobiliare. Per tutti coloro che sono interessati a riceverlo, è importante sapere che sta per arrivare il bonus affitto dall’importo fino a 2.400 euro, ma soltanto se vivi in una precisa città.

Bonus affitto fino a 2400 euro, come ottenerlo

Il Comune di Milano ha annunciato un nuovo progetto destinato ai giovani lavoratori under 35. Trattasi dello strumento “sostegno affitto per i giovani lavoratori “, grazie al quale i destinatari possono ricevere una tantum fino a 2.400 euro. Il fine della misura è quello di sostenere finanziariamente tutti coloro che devono affrontare il pagamento del canone di locazione e si ritrovano all’inizio della carriera. Si tratta di uno strumento volto ad alleviare il peso degli affitti privati e a favorire la stabilizzazione dei giovani in città.

Il bando, pubblicato da Milano Abitare è attivo da luglio 2025 e resterà aperto fino ad esaurimento fondi. Le domande vengono valutate in base all’ordine di arrivo, e i contributi saranno indirizzati a tutti coloro che hanno i requisiti richiesti. Per poter accedere è necessario avere i seguenti requisiti: