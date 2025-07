Whatsapp, nuovo aggiornamento per gli utenti Android: d’ora in poi lo scanner dei documenti è più smart!

Fino a oggi, gli utenti Android dovevano affidarsi a app esterne o a funzionalità del sistema operativo per scansionare documenti prima di inviarli tramite WhatsApp. Con l’ultimo aggiornamento, invece, l’app di messaggistica di proprietà di Meta introduce una soluzione nativa che consente di acquisire documenti cartacei, ottimizzandoli automaticamente per una condivisione immediata.

Questa funzione si integra nel processo di invio dei file, permettendo di scattare foto a pagine cartacee con regolazioni automatiche di luminosità, contrasto e prospettiva. Il sistema riconosce i bordi del documento e genera file digitali più leggibili e professionali, eliminando così la necessità di strumenti esterni o di scansioni multiple.

L’attivazione della funzione è semplice e intuitiva. Quando si sceglie di inviare un documento, tra le opzioni ora compare l’opzione “Scansiona documento”. Cliccando su questa, si apre la fotocamera integrata nell’app con un’interfaccia dedicata alla scansione. Dopo aver inquadrato il documento, WhatsApp applica automaticamente le correzioni necessarie e consente di salvare il file in formato PDF o immagine, pronto per essere inviato al contatto desiderato.

Whatsapp, nuove funzioni per le foto di documenti

L’aggiornamento è disponibile per tutti gli utenti Android a partire dalla versione 2.25.20, e si prevede che nei prossimi giorni raggiungerà la totalità dei dispositivi compatibili attraverso il Play Store. L’introduzione della scansione documenti su WhatsApp rappresenta un significativo passo avanti nella semplificazione della comunicazione digitale, soprattutto per chi utilizza l’app anche in ambito professionale. Questa novità offre diversi vantaggi ovvero qualità, velocità e risparmio di tempo.

La nuova funzione si aggiunge ad altre già presenti sull’app dedicate alla gestione dei documenti e dei file, come la possibilità di inviare documenti in diversi formati, l’archiviazione cloud e la visualizzazione in anteprima. Questa novità si inserisce in un contesto di continua competizione tra le app di messaggistica, dove WhatsApp cerca di mantenere la sua posizione di leader introducendo funzionalità sempre più integrate e user-friendly. La digitalizzazione dei documenti è una richiesta crescente, sia per l’utilizzo personale che professionale, soprattutto in un’epoca in cui lo smart working e le comunicazioni digitali sono diventate la norma.

Nei prossimi mesi, è atteso un ulteriore miglioramento delle capacità di scansione, con possibili integrazioni di intelligenza artificiale per il riconoscimento automatico del testo (OCR) e la possibilità di modificare direttamente i documenti scansionati prima dell’invio. L’aggiornamento di WhatsApp che introduce la scansione documenti su Android rappresenta quindi un passo importante verso una maggiore produttività e facilità d’uso, confermando la volontà del colosso di Menlo Park di innovare costantemente la propria piattaforma.