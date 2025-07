In estate c’è un problema con la lavatrice che molti sottovalutano: crea disgusto e la si può pagare cara, ecco di cosa si tratta.

L’uso scorretto della lavatrice in estate può trasformare il suo cestello in una vera e propria sauna, favorendo la proliferazione di muffa, umidità e cattivi odori. Nonostante si creda sia un elettrodomestico semplice e privo di segreti, la lavatrice nasconde alcune insidie legate alla sua manutenzione e al corretto utilizzo, soprattutto nei mesi più caldi. Un errore comune è quello di chiudere lo sportello subito dopo il ciclo di lavaggio, impedendo la ventilazione e la corretta asciugatura interna.

Come evitare la formazione di muffa e cattivi odori nella lavatrice in estate

L’umidità è uno degli elementi chiave da tenere sotto controllo per evitare problemi negli ambienti domestici e negli elettrodomestici. Essa rappresenta la quantità di vapore acqueo presente nell’aria o in un corpo e può favorire la formazione di muffe e deterioramenti, specialmente in ambienti chiusi e poco ventilati.

L’umidità relativa è il parametro che indica la percentuale di vapore contenuta nell’aria rispetto alla quantità massima che l’aria può contenere a una data temperatura senza condensa. In un appartamento dove la temperatura interna supera i 30 °C e la ventilazione è scarsa, l’umidità relativa elevata può causare una condizione di sovrassaturazione che favorisce la proliferazione di muffe, soprattutto nei materiali porosi come le guarnizioni in gomma della lavatrice.

Molti utenti, per abitudine o necessità di spazio, chiudono lo sportello della lavatrice una volta terminato il lavaggio. Questo comportamento, sebbene apparentemente innocuo, crea l’ambiente ideale per la formazione di muffa e batteri, in quanto il cestello rimane umido. Tale situazione è particolarmente accentuata durante l’estate, specialmente in abitazioni dove la temperatura interna supera facilmente i 30 °C, come nel caso di terrazze chiuse o ambienti poco ventilati.

Il produttore dell’elettrodomestico raccomanda esplicitamente di lasciare la porta aperta dopo ogni utilizzo. Questo accorgimento permette all’aria di circolare liberamente all’interno del cestello, favorendo l’asciugatura e prevenendo la formazione di odori sgradevoli e danni alle guarnizioni. Un cestello asciutto e ben ventilato contribuisce anche a mantenere alte le prestazioni della lavatrice, riducendo consumi di acqua ed energia.

Lasciare aperta la porta è un consiglio che compare già nelle istruzioni prima del primo utilizzo, ma spesso viene ignorato, causando nel tempo problemi di igiene e funzionamento. Se invece si accumula muffa o funghi, oltre ai cattivi odori che si trasferiscono sui tessuti, il bucato uscirà con un odore sgradevole, costringendo a ripetere lavaggi inutili.

Manutenzione delle guarnizioni e pulizia periodica

Oltre a mantenere l’apertura dello sportello, è fondamentale dedicare attenzione alla pulizia delle guarnizioni. Questa zona tende a trattenere umidità, residui di detersivo e sporco, diventando terreno fertile per muffe e batteri. Per una corretta pulizia, si consiglia di scollegare la lavatrice e indossare guanti protettivi. Una miscela di aceto, acqua e bicarbonato applicata con un panno morbido è ideale per igienizzare la gomma della guarnizione senza danneggiarla.

Un altro passaggio utile è la disinfezione del cestello: versando una tazza di aceto all’interno e avviando un ciclo ad alta temperatura senza biancheria si eliminano residui di detersivo, calcare e batteri. Non bisogna trascurare nemmeno la pulizia del cassetto del detersivo e dell’ammorbidente, dove si accumulano residui appiccicosi. Questa operazione andrebbe eseguita ogni pochi mesi. Inoltre, è importante controllare e pulire il filtro di scarico posto nella parte inferiore della lavatrice, dietro un coperchio, che raccoglie lanugine e altri residui. La pulizia del filtro, da effettuare ogni 3-4 mesi a seconda dell’uso, previene ostruzioni, cattivi odori e usura prematura dell’elettrodomestico.