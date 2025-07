Queste cinque destinazioni sono la prova che un’estate al mare in Italia può essere accessibile senza rinunciare all’eccellenza paesaggistica.

L’estate 2025 in Italia si conferma ricca di mete balneari affascinanti, ma i prezzi elevati spesso scoraggiano chi cerca una vacanza al mare senza spendere una fortuna. Tuttavia, il nostro Paese offre ancora spiagge low-cost che coniugano qualità e convenienza, ideali per chi desidera godersi il sole senza rinunciare al risparmio.

Diverse piattaforme internazionali di turismo hanno infatti premiato alcune località italiane per il miglior rapporto qualità/prezzo, individuando cinque destinazioni da non perdere.

Spiagge italiane con il miglior rapporto qualità/prezzo

Roccella Jonica, Reggio Calabria

Al quinto posto troviamo la splendida Roccella Jonica, situata lungo la Costa dei Gelsomini in Calabria. Questa località si distingue per l’accessibilità economica senza sacrificare la bellezza del mare e la qualità dei servizi.

In alcune strutture balneari il noleggio di una coppia di lettini e un ombrellone si attesta sui 13 euro, mentre ristoranti con cucina a base di pesce fresco locale propongono menù completi a circa 20 euro. Un vero paradiso per chi cerca una vacanza economica immersa nella natura e nella tradizione calabrese.

Margherita di Savoia, Puglia

Proseguendo verso sud, la spiaggia di Margherita di Savoia in provincia di Barletta-Andria-Trani è riconosciuta con la Bandiera Blu, simbolo di pulizia e sostenibilità ambientale. Qui la natura è protagonista, con le vicine saline, tra le più estese d’Europa, che conferiscono al territorio un valore naturalistico di eccellenza. Il noleggio di un lettino parte da soli 5 euro al giorno, offrendo un’opportunità unica per godere di un litorale incontaminato a prezzi contenuti.

Senigallia, Marche

Al terzo posto della classifica si posiziona una località spesso sottovalutata, ma che merita grande attenzione: Senigallia. La celebre “Spiaggia di Velluto” deve il suo soprannome alla sabbia fine e dorata, che richiama ogni anno un folto numero di turisti. Qui, anche durante l’alta stagione, il costo per noleggiare due lettini e un ombrellone in prima fila per una settimana si aggira intorno ai 155 euro, un prezzo competitivo rispetto ad altre località balneari italiane di pari livello.

La sorpresa: Rimini tra le migliori spiagge europee

Un dato interessante arriva dalla recente classifica pubblicata dal portale internazionale Omio, che ha inserito Rimini al 12° posto tra le 75 spiagge europee con il miglior mix di bellezza, servizi e prezzi.

Spesso associata a turismo di massa e tariffe elevate, Rimini ha saputo trasformare la propria offerta negli ultimi anni. Oggi il costo medio di un soggiorno in hotel è di poco superiore ai 90 euro per notte, rendendo la città romagnola una meta accessibile e appetibile, anche per chi ha un budget limitato.

La migliore spiaggia low-cost d’Italia: Sansone, Isola d’Elba

Al primo posto nella classifica di Omio si posiziona la spiaggia di Sansone, sull’Isola d’Elba, sesta tra le spiagge europee. Questa località è nota per i suoi ciottoli bianchi e le acque cristalline, un vero gioiello naturale.

I prezzi per i servizi sono tra i più competitivi in Italia: il noleggio di un lettino si attesta intorno ai 20 euro al giorno, mentre un caffè o un gelato non superano i 3 euro. Gli hotel della zona offrono soggiorni con tariffe medie di circa 150 euro a notte, rappresentando un equilibrio ideale tra qualità e costo per una vacanza in alta stagione.

Chi cerca una vacanza estiva all’insegna del risparmio ha ora nuove mete da esplorare, lontano dai consueti circuiti turistici più costosi.