Vale oltre 1.000 volte tutta la ricchezza mondiale e potrebbe essere estratto direttamente dalla NASA: l’incredibile scoperta.

Un tesoro di proporzioni straordinarie è stato individuato nello spazio, suscitando l’interesse non solo della comunità scientifica ma anche di imprenditori e governi.

Si tratta dell’asteroide 16 Psyche, un corpo celeste unico nel suo genere situato nella fascia principale tra Marte e Giove, la cui ricchezza stimata supera di gran lunga quella di tutte le risorse terrestri messe insieme.

La missione NASA verso l’asteroide 16 Psyche

La NASA ha dato il via a una delle sue missioni più ambiziose il 13 ottobre 2023, con il lancio della sonda destinata a raggiungere 16 Psyche. Questo asteroide metallico, composto prevalentemente da elementi preziosi come platino, oro e nichel, rappresenta un potenziale straordinario per la scienza e per l’industria spaziale. Il valore stimato di questo corpo celeste si aggira intorno ai 100.000 quadrilioni di dollari, una cifra che supera di mille volte la ricchezza mondiale attuale. L’oggetto fu scoperto nel 1852 dall’astronomo italiano Annibale de Gasparis ed è intitolato alla dea greca dell’anima, Psyche.

A differenza della maggior parte degli asteroidi, che sono costituiti da materiali rocciosi o ghiaccio, 16 Psyche è quasi interamente metallico, probabilmente ciò che resta di un nucleo planetario primordiale. Questo lo rende un laboratorio naturale fondamentale per studiare la formazione dei pianeti e l’evoluzione del sistema solare. La sonda della NASA partirà da Cape Canaveral e percorrerà oltre 3,5 miliardi di chilometri per raggiungere la sua destinazione. Lungo il tragitto, nel 2026, effettuerà un passaggio ravvicinato a Marte per sfruttare la gravità del pianeta come slingshot e accelerare la missione. L’arrivo è previsto per il 2029.

L’obiettivo primario non è l’estrazione mineraria, bensì un’analisi dettagliata della composizione e della struttura dell’asteroide. Come dichiarato dagli esperti della NASA, questa missione aiuterà a comprendere meglio la genesi dei pianeti, in particolare nelle fasi iniziali del sistema solare. Se da un lato la missione rientra nell’ambito della ricerca scientifica, dall’altro è crescente l’interesse verso lo sfruttamento commerciale di risorse come quelle di 16 Psyche. Aziende private come AstroForge e TransAstra stanno investendo nello sviluppo di tecnologie per il mining asteroidale, attratte dall’opportunità di estrarre minerali rari e preziosi quali platino e palladio, fondamentali in settori strategici come l’elettronica e la produzione automobilistica.

Tuttavia, il mining spaziale è ancora una frontiera lontana a causa delle enormi sfide tecnologiche ed economiche da superare. Il fisico planetario Philip Metzger, dell’Università della Florida Centrale, sottolinea come le condizioni ambientali nello spazio impongano requisiti tecnologici molto più avanzati rispetto a quelli richiesti sulla Terra. Attualmente, le tecnologie disponibili si trovano tra il livello 3 e 5 della scala di prontezza tecnologica NASA (che va da 1 a 9), mentre per intraprendere una missione di estrazione vera e propria sarebbe necessario raggiungere un livello di maturità compreso tra 6 e 7.

Metzger evidenzia che, oltre alla complessità tecnica, occorre considerare gli aspetti economici e logistici, che rendono ancora lontano il giorno in cui si potrà realmente estrarre metalli preziosi da un corpo celeste come 16 Psyche. Nonostante ciò, l’interesse internazionale e quello del settore privato continuano a crescere, alimentando la speranza che, entro qualche decennio, il mining spaziale possa diventare una realtà. L’asteroide 16 Psyche, con una superficie di circa 165.000 km², è uno degli oggetti più grandi e intriganti della fascia asteroidale. La sua natura metallica, che potrebbe rappresentare un nucleo planetario esposto, offre agli scienziati una prospettiva unica per comprendere la struttura interna dei pianeti rocciosi e la dinamica di formazione del sistema solare.

La missione NASA non solo promette di fornire dati fondamentali sulla composizione di Psyche, ma rappresenta anche un passo decisivo verso la futura esplorazione e sfruttamento delle risorse extraterrestri. In questo senso, la scelta di Donald Trump, durante la sua presidenza, di affidare alla NASA lo sviluppo di tecnologie per l’estrazione mineraria spaziale ha inciso sulla strategia americana di leadership nello spazio, ponendo le basi per una nuova era in cui le risorse spaziali potrebbero diventare parte integrante dell’economia terrestre.