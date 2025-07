Le autorità greche monitorano con attenzione l’evoluzione della situazione, auspicando che questa novità possa diventare un modello.

La Grecia, una delle mete più ambite per le vacanze estive, si prepara a introdurre una novità che interesserà soprattutto i turisti in crociera.

Per contrastare l’overtourism e preservare la qualità della vita nelle isole più frequentate, alcune destinazioni hanno deciso di applicare una tassa d’ingresso per i visitatori che arrivano via mare. Scopriamo quindi quali sono le isole coinvolte, l’importo da pagare e le motivazioni alla base di questa misura.

Isole greche e tassa di ingresso per i crocieristi

Nel corso degli ultimi anni, l’afflusso massiccio di visitatori ha creato notevoli disagi in alcune delle isole più iconiche della Grecia, in particolare Santorini e Mykonos. Le navi da crociera, responsabili dell’arrivo giornaliero di migliaia di turisti, hanno contribuito a sovraffollare spiagge e centri abitati, rendendo difficile la vita quotidiana per i residenti e mettendo a rischio l’equilibrio ambientale e culturale di questi luoghi.

Per arginare questo fenomeno, dal 1° luglio 2025 è entrata in vigore una tassa di ingresso per i passeggeri delle crociere che intendono visitare Santorini e Mykonos. L’obiettivo è limitare l’impatto del turismo di massa e raccogliere risorse da destinare a progetti di sviluppo turistico e infrastrutturale.

Importo e periodo di validità della tassa

La tassa si applica principalmente durante la stagione alta, ovvero dal 1° luglio al 30 settembre, periodo in cui il flusso di turisti è più intenso. In questi mesi, ogni crocierista dovrà versare 20 euro per poter sbarcare e godere delle bellezze delle isole. Durante la bassa stagione, che comprende i mesi dal 1° aprile al 31 maggio e dall’1 al 31 ottobre, l’importo scende a 12 euro a persona.

Originariamente, la misura avrebbe dovuto entrare in vigore già a giugno 2025; tuttavia, a causa del calo di visite registrato a Santorini in seguito al terremoto che ha colpito l’isola, l’attuazione è stata posticipata di qualche settimana.

L’imposta viene riscossa al momento dello sbarco dalla nave da crociera e i fondi raccolti confluiranno nelle casse dello Stato greco con l’obiettivo di finanziare interventi mirati a migliorare l’esperienza turistica e a sostenere le comunità locali.

Impatto sul turismo e gestione dell’overtourism

La Grecia ha accolto nel 2024 quasi 6.000 navi da crociera, un dato che evidenzia quanto il settore navale sia strategico per l’economia turistica del Paese ma anche fonte di una pressione crescente sulle aree più visitate. L’introduzione della tassa rappresenta una risposta concreta alle problematiche legate all’overtourism, un fenomeno che rischia di compromettere la sostenibilità del turismo e il patrimonio naturale e culturale delle isole.

Gli esperti sottolineano come questa misura, pur non eliminando completamente il problema, possa contribuire a una gestione più equilibrata dei flussi turistici, incentivando magari un turismo più attento e rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.