Il bonus fiscale da 1.955 euro rappresenta quindi un importante strumento di equità sociale, volto a garantire un sollievo concreto nelle buste paga.

È confermato e reso strutturale l’aumento del bonus fiscale destinato a lavoratori dipendenti e pensionati, che può raggiungere un importo massimo di 1.955 euro all’anno.

Questo beneficio, inserito nella Legge di Bilancio 2025, rappresenta una detrazione d’imposta che viene riconosciuta automaticamente in busta paga o a conguaglio nella dichiarazione dei redditi, con l’obiettivo di alleggerire il carico fiscale sui redditi da lavoro e da pensione.

Bonus fiscale per lavoratori e pensionati: a chi spetta e come funziona

Il bonus in questione riguarda una detrazione fiscale da lavoro dipendente o da pensione che spetta a diverse categorie di contribuenti che nel 2024 hanno avuto una delle seguenti condizioni:

lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato;

apprendisti;

lavoratori part-time;

tirocinanti;

percettori di Naspi;

pensionati.

L’importo massimo della detrazione è teorico e va proporzionato in base al reddito da lavoro o da pensione effettivamente percepito. Per i redditi medio-bassi, il bonus viene riconosciuto nella sua interezza, mentre per fasce di reddito superiori a determinate soglie la detrazione si riduce progressivamente fino a escluderne l’erogazione.

Quando e come viene erogato il rimborso fiscale

La detrazione viene generalmente erogata in forma rateizzata mese per mese, direttamente in busta paga o nel cedolino della pensione, riducendo così le trattenute Irpef. Tuttavia, chi sceglie di non usufruire del bonus in questo modo può recuperare l’intero importo spettante tramite il conguaglio fiscale annuale, presentando la dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi).

Per coloro che non hanno richiesto le detrazioni nel corso del 2024, il rimborso sarà erogato a partire da luglio 2025, con la data precisa che dipende dal momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi.

Calcolo della detrazione in base al reddito

L’ammontare della detrazione varia in funzione della fascia di reddito e si articola secondo formule specifiche sia per i lavoratori dipendenti sia per i pensionati.

Detrazione per lavoratori dipendenti

Redditi fino a 15.000 euro : detrazione piena di 1.955 euro.

: detrazione piena di 1.955 euro. Redditi tra 15.001 e 28.000 euro : la detrazione si calcola con la formula 1.910 + [1.190 × (28.000 – reddito complessivo) / 13.000], con un aumento di 65 euro per redditi tra 25.001 e 28.000 euro.

: la detrazione si calcola con la formula 1.910 + [1.190 × (28.000 – reddito complessivo) / 13.000], con un aumento di 65 euro per redditi tra 25.001 e 28.000 euro. Redditi tra 28.001 e 50.000 euro: si applica la formula 1.910 × (50.000 – reddito complessivo) / 22.000, con un incremento di 65 euro per redditi tra 28.001 e 35.000 euro.

Detrazione per pensionati

Redditi fino a 8.500 euro : detrazione piena di 1.955 euro.

: detrazione piena di 1.955 euro. Redditi tra 8.500 e 28.000 euro : la detrazione si calcola con 700 + [1.255 × (28.000 – reddito complessivo) / 19.500], con un aumento di 35 euro per redditi tra 25.001 e 28.000 euro.

: la detrazione si calcola con 700 + [1.255 × (28.000 – reddito complessivo) / 19.500], con un aumento di 35 euro per redditi tra 25.001 e 28.000 euro. Redditi tra 28.001 e 50.000 euro: si applica la formula 700 × (50.000 – reddito complessivo) / 22.000, con un incremento di 50 euro per redditi tra 28.001 e 29.000 euro.

Questi meccanismi permettono di modulare il beneficio in base alla capacità contributiva, assicurando un sostegno fiscale più consistente ai redditi più bassi.