Stanno per cambiare (altre sono cambiate) alcune regole su cibi e bevande sui voli. Tutto ciò che devi sapere

Quando si sceglie di fare un viaggio a bordo di un aereo, si deve essere consapevoli di diverse norme che riguardano l’arrivo in aeroporto, in riferimento ai controlli. Vi sono, infatti, norme stringenti sia durante i vari check sia una volta a bordo, e queste sono inerenti soprattutto a cibi e bevande da portare in aereo.

Negli ultimi anni, infatti, le compagnie aeree hanno adottato regole più severe in merito, soprattutto per una questione di sicurezza. Nel momento in cui si sceglie di viaggiare è importante conoscere le norme relative a quali alimenti e bevande non è possibile portare in volo.

Non sempre, infatti, sarà possibile portare con sé qualche snack da casa. Ecco a cosa è necessario attenersi e in quali frangenti.

Voli, quali regole stringenti vi sono su cibi e bevande a bordo

Alcune compagnie hanno applicato delle regole severe in merito a cibi e bevande da portare in aereo.

Ad esempio, TUI Airways, ha vietato di portare cibi da scaldare o alcolici da casa, mentre Easyjet consente di portare alimenti freddi ma i liquidi non devono oltrepassare i 100 ml. Nel caso in cui si desideri portare una bevanda calda a bordo, bisogna acquistarla in aeroporto e deve essere ben sigillata.

Ryanair, invece, ha stabilito che si possono portare a bordo snack e bevande senza alcol, ma sono vietate le bevande calde, mentre Jet2 ha scelto di vietare alimenti caldi o che possono creare cattivo odore (cosa che peraltro può infastidire anche gli altri passeggeri).

Le norme doganali Ue, invece, sono quelle che stabiliscono cosa è possibile portare o meno in un altro Stato. Da fuori Europa non è possibile importare carne salumi, latte, formaggi. Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Ue, non è possibile entrare in Europa con un panino (o snack) acquistato in Uk. In quel caso, ci può essere il sequestro alla dogana, con tanto di sanzione.

Cosa è bene fare, dunque, prima di partire? In primis, fare un check di quali sono le norme della compagnia area, da rispettare. In secundis, cerca di non portare cibi caldi o che causino cattivo odore. Fare un check anche del sito della dogana del Paese in cui si va, per evitare di vedersi sanzionare in loco. Importante è non scordare di dichiarare i cibi che si portano con sé.