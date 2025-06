Pier Silvio Berlusconi finalmente la verità sul suo patrimonio da urlo: ecco a quanto ammonta, tutti i dettagli e le curiosità

Uno dei personaggi che in questo momento storico ha portato l’azienda Mediaset davvero in alto sotto diversi punti di vista è proprio lui, Pier Silvio Berlusconi. L’uomo ha captato i desideri del pubblico ed è riuscito ad arrivare direttamente a loro con programmi che hanno fatto un ottimo share in questo anno rispetto allo scorso. Ultimamente, in moltissimi si chiedono a quanto ammonta il suo patrimonio: ecco i dettagli e le curiosità che lascia tutti senza parole.

Negli anni, Pier Silvio è riuscito ad analizzare meglio i palinsesti puntando su quello che lo spettatore medio cerca, come ad esempio l’uso delle tantissime soap opera nelle fasce pomeridiane che hanno raggiunto un ottimo livello di share. Bisogna anche specificare che l’uomo, però, ha anche cercato di eliminare quanto più possibile il trash che negli anni aveva “sporcato” l’azienda, cercando di ridurlo nei minimi termini.

Il pubblico, però, è sempre attratto da alcuni programmi televisivi che negli anni non hanno cambiato la percezione di ognuno di noi e Pier Silvio lo sa bene; infatti, tra questi vi sono C’è posta per te, Avanti un altro, il talent Amici, Uomini e Donne e moltissimi altri.

Nonostante tutto, il pubblico, però, è curioso di sapere a quanto ammonta il patrimonio di Pier Silvio Berlusconi: nel prossimo paragrafo ti sveleremo tutti i segreti, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Pier Silvio Berlusconi e il patrimonio choc che fa storia: ecco di che si tratta

Mediaset in questi anni, sotto la guida di Pier Silvio Berlusconi ha raggiunto un patrimonio davvero choc tanto che i dividendi dell’azienda si sono rivelati una vera e propria fortuna. . L’assemblea degli azionisti di MFE-MediaForEurope, proprio come riporta Calcio e Finanza, ha approvato il bilancio per l’esercizio 2024 e la distribuzione di un dividendo ordinario di 0,27 euro per azione sia per le azioni A che B.

Su questa base sopra citata, Fininvest dovrebbe incassare circa 63,6 milioni di euro, e quindi la famiglia Berlusconi dovrebbe decidere se e in quale parte distribuire i dividendi derivanti da Mediaset.

Se questi dividendi dovrebbero essere distribuiti dovranno poi essere ripartiti tra gli eredi di Silvio Berlusconi: Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi. Inoltre, la famiglia Berlusconi possiede attualmente 116,5 milioni di azioni di categoria A e 119,2 milioni di azioni di categoria B.