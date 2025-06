Per il decimo anno consecutivo, questo lago si posiziona sul gradino più alto del podio, come “lago più bello d’Italia”. Ecco dove si trova

Il prestigioso riconoscimento arriva dalla Guida Blu di Legambiente e Touring Club Italiano, che attribuisce le celebri “Cinque Vele” ai laghi che eccellono per qualità dell’acqua, servizi, sostenibilità ambientale e sicurezza. Chi ama la natura può lasciarsi incantare dai riflessi delle montagne sul lago: uno spettacolo che cambia con le ore e le stagioni. Le montagne offrono sentieri adatti a escursionisti di ogni livello, collegati ai rifugi, ma si possono fare anche percorsi tra i boschi in un ambiente outdoor pensato per bambini.

Il merito del riconoscimento risiede anche nelle scelte sostenibili adottate dalle amministrazioni locali: raccolta differenziata, tutela dell’ambiente lacustre, gestione controllata del flusso turistico. Dall’assegnazione delle Cinque Vele (dal 2011 al 2018) alla riconferma recente, ha dimostrato un impegno costante verso un turismo responsabile.

Il lago più bello d’Italia

Incastonato tra le Dolomiti del Brenta in Trentino, il lago di Molveno si riconferma sul podio come “lago più bello d’Italia”. Situato ai piedi delle maestose vette del Monte Gazza e della Paganella, Molveno è celebre per le sue trasparenti acque turchesi, la spiaggia attrezzata e una gamma sorprendente di attività per tutti i gusti: trekking, mountain bike, canottaggio, stand-up paddle, oltre a impianti come una cabinovia e un parco avventura pensati per le famiglie. L’offerta di servizi è completata da strutture ricettive curatissime, artigianato locale e proposte gastronomiche autenticamente trentine.

Il Lago di Molveno ha conquistato il titolo per nove volte, e la decima riconferma del 2025 non fa che consolidarne il primato. Il riconoscimento di Legambiente e Touring rappresenta una garanzia anche per i turisti: a visitare Molveno sono sempre più persone che cercano la combinazione ideale tra bellezza paesaggistica, qualità dei servizi e sicurezza.

Oltre agli scenari naturali, Molveno incanta con il suo borgo, caratterizzato da case in pietra e legno, balconi fioriti e botteghe artigiane. La cucina trentina tradizionale – dai canederli allo speck, dai formaggi ai dolci alle mele – completa l’esperienza, rendendo la sosta al lago un’immersione totale nelle tradizioni locali.

Il Lago di Molveno si conferma un modello virtuoso di sviluppo turistico sostenibile, capace di valorizzare il territorio senza comprometterne l’integrità ambientale. Tra le montagne delle Dolomiti, le acque blu e servizi di eccellenza, Molveno rappresenta una meta d’elezione per chi cerca paesaggi mozzafiato, esperienze outdoor e un soggiorno autentico nel cuore del Trentino. Riconfermarsi dieci volte “lago più bello d’Italia” è un risultato straordinario: testimonia la capacità di rinnovarsi ogni anno e di offrire sempre nuove emozioni, rispettando un equilibrio tra turismo e natura che fa scuola.