Prende forma la 76ª edizione del Festival di Sanremo. E, anche se manca ancora tanto tempo, ecco i primi nomi che circolano

Un evento che ferma l’Italia, il Festival di Sanremo, nella sua prossima edizione in programma eccezionalmente dal 24 al 28 febbraio 2026 per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina (che si svolgeranno tra il 6 e 22 febbraio). Sul fronte artistico, resta confermato Carlo Conti come conduttore e direttore artistico per l’edizione 2026.

Il Festival di Sanremo 2026 si appresta a raccontare chi siamo e cosa desideriamo: prodotti musicali nazionali e internazionale si confrontano con l’esclusività del brand e le sfide di audience. I tempi della selezione sono già scattati – secondo fonti interne, le prime demo sarebbero già arrivate in dirittura d’arrivo – mentre l’annuncio ufficiale dei big è atteso entro dicembre 2025, secondo calendario tradizionale. Un evento che, come dicevamo, ferma l’Italia. Non c’è telespettatore che, in quei giorni, non incappi in uno dei tormentoni che nascono di anno in anno.

Intanto iniziano a circolare i primi nomi per una possibile co-conduzione: si vocifera di volti come Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni, amici storici dell’Aretino, pronti ad affiancarlo nella conduzione. Ma non sono gli unici nomi a circolare…

Nome bomba per Sanremo 2026?

Jessica Morlacchi, ex leader della band Gazosa e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello, ripercorre il suo percorso tormentato: da difficoltà sul palco e attacchi di ansia, fino alla rinascita post‑reality e al sogno di un ritorno al palcoscenico del Festival di Sanremo. In una recente intervista Morlacchi ha confessato di aver vissuto un momento di rottura interiore. Un distacco causato da una lunga fase di ansia, che le aveva fatto perdere la sicurezza vocale e la spontaneità scenica . La musica, da conforto e spazio espressivo, stava diventando motivo di stress.

L’intervista mette in luce anche il percorso personale di Jessica: non si tratta solo di riemergere come artista, ma anche di un profondo processo di guarigione interiore. Dopo anni di difficoltà con l’ansia, la sua esperienza al GF è servita non solo a ribadire le sue capacità artistiche, ma anche a rielaborare un rapporto perso con se stessa.

Il soggiorno al Grande Fratello, paradossalmente, si è rivelato la cura più efficace. Il futuro, ai suoi occhi, è luminoso. Morlacchi non nasconde l’aspirazione di tornare al Festival di Sanremo, questa volta come solista, con la determinazione di chi sente di aver ritrovato la propria strada. Potrebbe essere dunque lei il primo grande nome della prossima edizione.