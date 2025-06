Le migliori destinazioni per viaggiare da soli secondo una celebre guida che individua le migliori destinazioni nel prossimo anno.

La classifica dei Paesi top per il 2025 vede in testa il Camerun, una meta ancora poco esplorata, famosa per le sue spiagge incontaminate, i parchi nazionali poco affollati e una vivace vita notturna urbana. Seguono nazioni come la Lituania, le Fiji e il Laos, mete ideali per chi cerca un’esperienza di viaggio autentica e immersiva.

Per chi preferisce le città, la guida attribuisce il primo posto a Tolosa, soprannominata “la città rosa” per il colore dei suoi edifici, che si distingue per una scena artistica dinamica e per i passeggi lungo il fiume Garonna. Proprio in questa categoria, spicca la presenza di Genova, che si posiziona al quinto posto tra le città più consigliate per il 2025. Il capoluogo ligure viene celebrato per il suo ricco patrimonio storico, la cucina di qualità e gli investimenti in soluzioni di mobilità sostenibile, che la rendono particolarmente adatta ai viaggiatori solitari in cerca di un’esperienza autentica e coinvolgente.

Le regioni da scoprire si aprono con il Lowcountry tra South Carolina e costa della Georgia negli Stati Uniti, apprezzata per la calda atmosfera, la cucina fusion e l’importanza storica legata all’International African American Museum. Altre regioni premiate includono il Terai in Nepal e Chiriquí in Panamá, mete perfette per chi cerca avventura e scoperta in contesti meno turistici.

Genova e l’Italia nel panorama mondiale dei viaggi 2025

Dopo il successo della Toscana nel 2024, l’Italia continua a brillare nel panorama internazionale con Genova, l’unica città italiana inclusa nelle classifiche di Best in Travel 2025. La città ligure è riconosciuta non solo per il suo fascino storico, ma anche per l’attenzione crescente alla sostenibilità e all’innovazione nei trasporti, elementi che la rendono una meta ideale per i viaggiatori solitari che desiderano vivere un’esperienza ricca di significato.

Angelo Pittro, direttore di Lonely Planet Italia, ha sottolineato come Genova rappresenti un perfetto esempio di come una città possa coniugare tradizione e modernità, offrendo un ambiente sicuro e stimolante per chi viaggia da solo. La città si presta a esplorazioni a piedi o in bicicletta, con un’offerta culturale e gastronomica che arricchisce ogni visita.

La guida Best in Travel 2025 non si limita a indicare le destinazioni più interessanti, ma si arricchisce di un capitolo dedicato alle tendenze di viaggio, con dieci classifiche che spaziano dalle migliori esperienze gastronomiche ai viaggi in treno più suggestivi, dai mercati più sorprendenti del mondo fino alle spiagge più belle e ai parchi nazionali meno conosciuti.

Tra le novità di quest’anno, si segnalano esperienze come i drag queen show più spettacolari e i templi della musica che da soli valgono il viaggio, offrendo ai viaggiatori solitari spunti per arricchire i propri itinerari con momenti di cultura e intrattenimento unici.

Nitya Chambers, Senior VP e Content Executive di Lonely Planet, ha evidenziato come questa edizione della guida sia una vera celebrazione della diversità e della bellezza del mondo, invitando i viaggiatori a esplorare non solo luoghi esotici ma anche destinazioni meno note, valorizzando la sostenibilità e l’inclusività.

Classifiche Best in Travel 2025 in sintesi

Paesi top 2025:

1. Camerun

2. Lituania

3. Fiji

4. Laos

5. Kazakistan

Città top 2025:

1. Tolosa (Francia)

2. Puducherry (India)

3. Bansko (Bulgaria)

4. Chiang Mai (Thailandia)

5. Genova (Italia)

Regioni top 2025:

1. South Carolina Lowcountry e costa della Georgia (USA)

2. Terai (Nepal)

3. Chiriquí (Panamá)

4. Launceston e Tamar Valley (Australia)

5. Canton Vallese (Svizzera)

Questa selezione rappresenta un ampio ventaglio di opzioni per chi desidera partire da solo, con destinazioni che spaziano dal fascino naturale e culturale a mete innovative e sostenibili. Genova si conferma così una delle migliori scelte italiane per il 2025, capace di offrire un’esperienza di viaggio unica e ricca di stimoli.