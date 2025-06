La novità impone una maggiore consapevolezza e attenzione nella gestione della propria posizione fiscale.

Con l’avvicinarsi della scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2025, arriva una novità che riguarda le spese mediche deducibili e che rischia di sorprendere molti contribuenti e professionisti del settore fiscale.

A partire da quest’anno infatti, alcune tipologie di spese sanitarie non saranno più rimborsate e non potranno essere portate in detrazione, modificando in modo significativo il modo di compilare il Modello 730 e il Modello Redditi Persone Fisiche 2025.

Nuove regole fiscali sulle spese mediche: cosa cambia nella dichiarazione dei redditi

Tradizionalmente, le spese mediche rappresentano una delle voci più comuni da inserire nel 730 o nel modello Redditi PF, con l’obiettivo di ridurre il reddito imponibile e quindi l’ammontare delle tasse da pagare. Tuttavia, la recente modifica normativa ha cancellato la possibilità di detrarre un ampio spettro di tali spese, con un impatto rilevante per chi si aspettava un rimborso pari al 19% di quanto speso per cure e prestazioni sanitarie.

Non sarà più utile conservare le ricevute delle prestazioni mediche per tutte le voci precedentemente deducibili: la normativa attuale ha escluso alcune categorie di spese, in particolare quelle non strettamente connesse a necessità terapeutiche effettive. In pratica, molte delle spese mediche che fino a ieri godevano di una detrazione fiscale non saranno più riconosciute ai fini del rimborso.

Spese mediche non deducibili: la linea tra cure essenziali e trattamenti estetici

La distinzione fondamentale riguarda la natura della prestazione sanitaria. Come chiarito anche dal portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate e confermato da fonti fiscali aggiornate, non sono più detraibili i trattamenti di chirurgia e medicina estetica, così come tutti quei servizi che non rientrano in cure per patologie o condizioni cliniche riconosciute.

Questo significa che interventi come botox, filler, trattamenti di bellezza o qualsiasi procedura non finalizzata alla risoluzione di una patologia medica non potranno più essere inseriti nella dichiarazione dei redditi per ottenere detrazioni. Il risparmio fiscale su queste spese è quindi definitivamente cancellato, con un impatto importante per chi sosteneva costi ingenti in questo ambito.

Come compilare correttamente il Modello 730 e il Modello Redditi 2025

Per evitare errori e possibili sanzioni, è fondamentale aggiornare la propria dichiarazione in base alle nuove disposizioni. Il Modello 730/2025 e il Modello Redditi Persone Fisiche 2025, disponibili sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, devono essere compilati tenendo conto che solo le spese mediche strettamente necessarie e riconosciute come deducibili potranno essere portate in detrazione.

È quindi consigliabile fare una selezione accurata delle spese da dichiarare e, in caso di dubbi, rivolgersi a un consulente fiscale aggiornato sulle ultime normative. La modifica, definita “choc” da molti operatori, ha colto di sorpresa anche numerosi commercialisti che ora devono rivedere le loro procedure di assistenza ai contribuenti.

In sintesi, le spese mediche deducibili non sono più tutte quelle precedentemente conosciute e il contribuente deve essere molto attento a quali ricevute allegare alla dichiarazione per evitare di perdere il diritto a qualsiasi rimborso.