La visita a questa chiesa offre un’immersione nella grande arte barocca e la possibilità di scoprire uno dei quartieri più vivaci di Roma.

Nel cuore della Capitale, tra Piazza Navona e il Pantheon, si trova una delle gemme artistiche e spirituali più significative: la Chiesa di San Luigi dei Francesi.

Questo luogo di culto, storico punto di riferimento per la comunità francese a Roma, è anche un vero e proprio scrigno d’arte, dove è possibile ammirare gratuitamente tre straordinari capolavori di Caravaggio.

I tre capolavori di Caravaggio nella Cappella Contarelli

All’interno della celebre Cappella Contarelli, situata nella navata sinistra della chiesa, sono custoditi tre dipinti fondamentali di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Si tratta di un ciclo pittorico dedicato a San Matteo, realizzato tra il 1599 e il 1602, che rappresenta una delle più alte espressioni del Barocco italiano.

Le opere visibili gratuitamente sono:

– La Vocazione di San Matteo,

– Il Martirio di San Matteo,

– San Matteo e l’angelo.

Questi dipinti incarnano l’innovativo stile di Caravaggio, caratterizzato da un uso drammatico della luce e da una resa estremamente realistica dei protagonisti. La committenza fu del cardinale Matteo Contarelli, che volle dedicare una cappella di San Luigi dei Francesi al santo evangelista.

Un patrimonio artistico e culturale oltre Caravaggio

San Luigi dei Francesi non è solo la casa dei dipinti di Caravaggio. La chiesa ospita infatti un ricco patrimonio artistico, tra cui spicca la Cappella di Santa Cecilia con gli affreschi di Domenichino, che raccontano la vita della santa patrona della musica. All’altare maggiore si trova una pala realizzata da Francesco Bassano il Giovane, altro importante artista del Rinascimento.

Dal punto di vista storico, la chiesa è anche un luogo di sepoltura di personaggi legati alla Francia e a famiglie influenti di Roma. Vi riposano, tra gli altri, Pauline de Beaumont, il cardinale Frederic Castiat e Marin Tourlonias, capostipite della famiglia Torlonia.

Proprietà e gestione di San Luigi dei Francesi: un legame speciale con la Francia

Una curiosità che distingue questa chiesa dalle altre di Roma è la sua proprietà: San Luigi dei Francesi non appartiene né al Vaticano né allo Stato italiano, ma è di proprietà della Repubblica Francese.

La manutenzione e la gestione sono affidate ai Pieux Établissements, ente che cura anche altri 12 edifici francesi nella Capitale, tra cui la Chiesa di Trinità dei Monti, Santi Claudio e Andrea dei Borgognoni, San Nicola dei Lorenesi e Sant’Ivo dei Bretoni. Nel patrimonio francese rientra anche la prestigiosa Villa Medici.

Orari di visita e come raggiungere la chiesa

Per chi desidera ammirare queste opere d’arte uniche, la chiesa è aperta al pubblico con i seguenti orari:

Dal lunedì al venerdì: 9:30–12:45 e 14:30–18:30

Sabato: 9:30–12:00 e 14:30–18:30

Domenica: 12:00–12:45 e 14:30–18:30

Sono disponibili visite guidate e private, oltre alla possibilità di usufruire di audioguide per approfondire la conoscenza dei capolavori.

Situata in Piazza San Luigi dei Francesi, tra i caratteristici vicoli del rione Campo Marzio, la chiesa è facilmente raggiungibile a piedi da Piazza Navona o dal Pantheon in circa 5 minuti. In alternativa, si può arrivare con la metropolitana, scendendo alle fermate Spagna o Barberini (Linea A), oppure con diverse linee di autobus urbani che fermano nelle vicinanze.