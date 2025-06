Stefano De Martino e la confessione su Affari tuoi che lasciano tutti senza parole: potrebbe non esserci, tutti i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori che ha cambiato il mondo dello spettacolo con il suo talento la sua professionalità , la sua simpatia e la sua voglia di fare e di migliorare è proprio lui, Stefano De Martino. Oggi, in moltissimi stanno apprezzando particolarmente la trasmissione da lui condotta, Affari tuoi che sta raggiungendo uno share davvero incredibile. La notizia che è giunta qualche tempo fa, e pare che De Martino potrebbe non esserci nella prossima stagione; andiamo ad approfondire la questione, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Giovanissimo, Stefano ha sempre avuto la passione per la danza, tanto da entrare nel talent Amici nel 2009, aggiudicandosi la vittoria nella categoria danza. Successivamente, ha la possibilità di aggiudicarsi la borsa di studio e far parte di un famosissimo corpo di ballo, sino ad arrivare a diventare ballerino professionista della trasmissione.

Il giovane, però, pare essere molto portato nella conduzione tanto che comincia con Amici il day time insieme all’amico Marcello Sacchetta, proseguendo con Pequenos gigantes, Selfie-Le cose cambiano, Made in sud, Bar Stella, Stasera tutto è possibile fino ad Affari tuoi.

Ultimamente, però, una confessione del De Martino ha lasciato tutti senza parole: andiamo a vedere di cosa si tratta, tutti i dettagli e le curiosità della vicenda.

Stefano De Martino, tutta la verità che cambia la vita

Durante la puntata di Affari tuoi, quello che colpisce non è tanto la puntata in se ma l’affermazione di Stefano De Martino che lascia tutti senza parole soprattutto per i fan del programma e del conduttore.

Pare che il giovane Stefano De Martino avrebbe pronunciato una frase durante la puntata che riguarda proprio un possibile addio al programma a Settembre. Infatti, questo ha messo in dubbio il suo ruolo nella prossima stagione, ma ancora non abbiamo eventuali conferme o smentite a riguardo.

La sua presenza, invece, è certa a Stasera tutto è possibile tanto che Francesco Paolantoni ha detto: “ci abbiamo messo del nostro per convincerlo. Avremmo potuto comunque fare qualcos’altro insieme, ma alla fine si è convinto. Aspettiamo il 27 e vediamo l’ufficialità”.

Non ci resta che aspettare per saperne qualcosa in più per darti gli aggiornamenti.