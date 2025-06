Uomini e donne, ex partecipante incinta e in crisi con il fidanzato? Tutta la verità, i dettagli e le curiosità della vicenda

Nel corso di questi anni, i programmi di Maria De Filippi hanno dato tantissima soddisfazione ai fan, tanto che alcuni partecipanti oggi sono conosciuti come influencer e coppie molto chiacchierate del gossip. Una di queste ha lasciato il segno nel programma con la sua storia d’amore ma che oggi è in crisi con il fidanzato ma nulla è approfondito. Proprio per questo abbiamo deciso di dirvi la verità nel corso del nostro articolo.

I programmi televisivi come il dating Uomini e donne, programma incentrato sul trovare l’amore ha dato la possibilità ad alcune coppie di viversi al di fuori delle telecamere per un po’ o per tutta la verità. Tra queste ce ne sono diverse che hanno costruito qualcosa portato nel tempo e, altre ancora, hanno lasciato dopo pochi mesi la vita di coppia per intraprendere quella da single.

Tra queste ce ne sono diverse, oggi divenute delle influencer di successo che oggi hanno creato il loro brand molto famoso tra le giovanissime. Andiamo a vedere di chi si parla, la conosciamo tutti per la sua schiettezza, bellezza e simpatia: ecco di chi stiamo parlando, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Crisi per un ex di Uomini e Donne: tutta la verità finalmente svelata

Per molto tempo si è chiacchierato di alcuni personaggi che hanno fatto la storia del programma così come qualche coppia che oggi si è sposata e ha avuto dei figli. Tra le influencer di cui non si fa assolutamente a meno di parlare è proprio lei, Giulia De Lellis. La donna, conosciuta per la sua storia d’amore con Andrea Damante nel programma Uomini e Donne, oggi è legata sentimentalmente a Tony Effe da cui aspetta una bambina, Priscilla.

Secondo alcune indiscrezioni giunte da Chi magazine, pare che la coppia sia in crisi, proprio perché segnali arrivano soprattutto dai social, dove la distanza tra i due sembra evidente.

A far scattare l’allarme è stata l’assenza di Giulia alla sfilata di Tony Effe alla Milano Fashion Week Uomo, tenutasi il 20 giugno. Nelle Instagram Stories, infatti, Giulia ha spiegato che si stava dedicando all’organizzazione della casa per la bimba.

Deinaira Marzano, però, ha spento il vocio rivelando: “No, semplicemente ognuno vive questo momento come meglio crede… Stanno sempre insieme”.