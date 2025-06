Con l’arrivo dell’estate, raffreddarsi in modo pratico diventa una priorità. E allora, ecco i condizionatori che vi cambieranno la vita

I condizionatori portatili senza tubo – noti anche come raffrescatori evaporativi – si presentano come valide alternative ai climatizzatori tradizionali: non richiedono installazione né il collegamento di tubi, e possono essere trasportati facilmente tra le stanze. Per orientarsi nella scelta, abbiamo analizzato i modelli più apprezzati a giugno 2025, valutando efficienza, autonomia, silenziosità e rapporto qualità/prezzo.

I condizionatori senza tubo sfruttano un meccanismo semplice ma efficace: una ventola aspira l’aria calda, la passa attraverso un pannello o filtro imbevuto d’acqua (o ghiaccio), e rilascia aria più fresca nella stanza. Il risultato è superiore a quello di un semplice ventilatore, sebbene non riescano a raffreddare quanto un climatizzatore convenzionale .

I principali vantaggi sono l’assenza di gas refrigeranti e tubi, costi contenuti, facilità di utilizzo e trasportabilità. Tra gli svantaggi: un raffreddamento limitato (calo di 2‑3°C) e la necessità di ricaricare d’acqua o ghiaccio frequentemente

Condizionatori portatili: i modelli da considerare

I condizionatori portatili senza tubo rappresentano soluzioni ideali per chi cerca una fresca alternativa “smart” e semplice da utilizzare. Non sostituiranno i climatizzatori fissi – non raggiungono temperature drasticamente basse – ma garantiscono un buon comfort in ambienti limitati, con vantaggi di mobilità, costi ed efficienza energetica. Ecco i modelli più in voga.

1. Klarstein 110 W

Considerato il migliore in assoluto dagli esperti, questo modello offre una portata d’aria fino a 3.306 m³/h, serbatoio da 7 litri, modalità smart, ventilazione notturna e timer programmabile . La funzione “Natura” simula la brezza leggera, mentre il controllo è disponibile sia via telecomando sia app. Una scelta completa per ambienti di dimensioni medio-piccole.

2. Olimpia Splendid Peler Tower 10

Compatto ed elegante, unisce funzioni di raffreddamento e purificazione dell’aria grazie a doppia ventola e filtro antipolvere. Display touchscreen, serbatoio da 10 litri con funzione “Dry Air” per evitare muffe e ruote piroettanti ne migliorano l’usabilità . Adatto a chi cerca praticità e design.

3. Midea AC100‑25JR

Ottimo rapporto qualità/prezzo: serbatoio da 5 litri, tre velocità, tre modalità (normale, naturale, notte), timer fino a sette ore e funzione umidificatore aggiunta al raffrescamento .

4. Shark FlexBreeze Pro Mist

Con serbatoio nebulizzatore, funge anche da ventilatore senza fili, raggio d’azione fino a 20 metri e autonomia di 24 ore alla minima velocità. Utilizzabile in casa e all’aperto, trasforma rapidamente il suo posizionamento da piantana a tavolo ed è dotato di telecomando .

5. Cecotec EnergySilence PureTech 6500

Descritto come un’ottima alternativa ecologica, pesa poco, raffredda bene e consuma poco, ideale per ambienti medio-piccoli, su base di 80 W.