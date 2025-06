Un gran rifiuto. Quando tutto sembrava ormai definito, ecco che la grande star italiana, decide di non partecipare allo show RAI

Da due decenni Milly Carlucci guida Ballando con le stelle, supervisionando una produzione di circa 300 persone. Un ruolo che richiede fermezza e autorevolezza: «La mia emotività la tengo per me. Io devo essere la roccia su cui gli altri si appoggiano», ha dichiarato. Un equilibrio delicato tra empatia e rigore, frutto di una carriera forgiata – anche – sulla capacità di gestire momenti difficili.

Un programma amatissimo, cui hanno partecipato decine e decine di personaggi del mondo della televisione, della musica, del cinema e dello sport. Insomma, quella dello show di Milly Carlucci è una chiamata molto ambita. Ma il programma registra ora anche un gran rifiuto.

Il gran rifiuto a Ballando

Tra gli argomenti trattati nell’intervista recentemente rilasciata dalla conduttrice, c’è anche Chiara Ferragni. Milly rivela di aver cercato di ingaggiare l’influencer per la prossima edizione di Ballando, ma senza fortuna: «Gliel’ho chiesto diverse volte e mi ha sempre detto di no. Per ora è così, poi chissà?. La notizia è confermata da diverse fonti, che sottolineano come Ferragni, interpellata da numerose testate, abbia effettivamente declinato la proposta.

Sapendo che una personalità come quella di Ferragni avrebbe dato visibilità al programma, Carlucci e la produzione stanno valutando alternative per il cast. L’obiettivo è mantenere alto il profilo mediatico dell’edizione in arrivo, prevista in autunno, e replicare il successo delle stagioni precedenti.

Carlucci, che da vent’anni guida Ballando con le Stelle, è nota per la sua tenacia nel reclutare personaggi di grande richiamo, capaci di generare attenzione mediatica e di attrarre pubblici eterogenei. Non stupisce quindi che abbia puntato gli occhi su Chiara Ferragni: un nome che, nel bene o nel male, catalizza l’interesse del pubblico italiano e internazionale.

L’idea di vederla danzare in prima serata avrebbe sicuramente rappresentato un colpo da maestro per il programma, già noto per la presenza di vip trasversali, spesso protagonisti di dinamiche che vanno ben oltre la gara. Ma Ferragni, probabilmente impegnata su altri fronti — professionali e personali — ha declinato l’invito, lasciando però aperto uno spiraglio per il futuro: «Per ora è così, poi chissà», ha aggiunto Carlucci.

Sebbene non siano stati resi noti i motivi ufficiali della scelta di Ferragni, è facile ipotizzare che il suo rifiuto sia legato a una fase particolarmente delicata della sua vita. Dopo mesi sotto i riflettori a causa di inchieste giudiziarie e pressioni mediatiche, l’ex CEO di Fenice potrebbe aver preferito evitare un’esposizione ulteriore, specie in un contesto come quello di Ballando, che combina spettacolo, giudizi e vita privata in un mix continuo.

Nonostante il rifiuto, Milly Carlucci non sembra disposta ad arrendersi. Nella stessa intervista ha fatto capire che non smetterà di corteggiare Ferragni: «Ogni anno ci riprovo. Le porte sono sempre aperte». Il tentativo dimostra anche l’evoluzione del programma, che negli anni ha saputo rinnovarsi attraverso scelte di cast audaci e attuali, cercando di coinvolgere anche figure fuori dallo showbiz tradizionale.