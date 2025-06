Anguria, se sei amante di questa frutta estiva, ecco il trucchetto per capire se è davvero buona: tutti i dettagli

Arriva l’estate e moltissimi dei nostri lettori amano particolarmente la frutta estiva e le verdure che donano freschezza alle giornate così afose; una tra queste è sicuramente è l’anguria, uno dei validi alleati per questa estate così calda. Ma la domanda che i nostri lettori ci pongono è capire come fare a definire se un’anguria è davvero buona o è meglio evitare di comprarla: ecco i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Moltissimi dei nostri lettori preferiscono l’anguria perché fresca, dolce, dissetante ma anche gustosa. Ultimamente, alcuni dei nostri utenti ci hanno esposto un problema che potrebbe essere davvero molto comune fra di voi ossia l’acquisto di un’anguria che non rispecchia affatto questo gusto e questa freschezza che potrebbe fare la differenza nelle nostre calde giornate estive.

Proprio per questo, esiste un trucchetto che non ti ha rivelato nessuno per definire se è giusto e corretto comprare quell’anguria piuttosto che un’altra: questo ti cambierà la vita e te la renderà molto piacevole e ti farà anche risparmiare molti soldi.

Andiamo a vedere di che si tratta, tutti i dettagli e le curiosità che possono fare la differenza.

Anguria, ecco qual è quella che devi comprare: ecco il trucchetto

Se non vuoi sbagliare nell’acquisto della tua frutta estiva preferita come l’anguria, esiste un metodo infallibile che permette di individuare il frutto migliore, con la giusta maturazione e il giusto gusto che tutti cercano. A svelare i trucchetti che fanno la differenza e ti cambiano la vota è proprio il New York Times che li riepiloga il tutto con 5 passaggi.

Quello che devi assolutamente guardare sono: colore, peso, forma, punto d’appoggio e rumore. Proprio per questo, saremo n grado di acquistare un prodotto a giusta maturazione che a tavola ci darà un’ottima soddisfazione soprattutto se abbiamo ospiti a cena o a pranzo.

La prima cosa che devi fare è senz’altro controllare la forma, che possiede una buccia spessa, dura e perfettamente simmetrica, senza alcuna presenza di ammaccature e affossamenti. Un altro punto da considerare è proprio le condizioni del cosiddetto punto d’appoggio; più il frutto è scuro più ha ricevuto sole, mentre chiaro significa che è ancora molto acerba.

La buccia deve essere di un bel verde scuro e opaco; se il colore è opaco e lucido ti da la sensazione che il frutto on è ancora maturo. Un rumore sordo significa che il frutto è maturo e pronto per essere mangiato, un suono tenue vuol dire che non è ancora maturato.