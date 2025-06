Molte nazioni stanno lanciando iniziative sorprendenti per contrastare lo spopolamento di aree rurali e incentivare la crescita economica

Il fenomeno riguarda anche l’Italia, ma si estende a vari Paesi europei e oltreoceano: ecco un resoconto aggiornato dei programmi che offrono incentivi finanziari a chi accetta la sfida di trasferirsi. Regioni come Molise, Calabria, Sardegna, Emilia‑Romagna, Veneto e Piemonte, insieme a comuni quali Santa Severina, Roseto Valfortore e Candela, erogano contributi e bonus fino a €28.000 per chi decide di trasferirsi e avviare un’attività locale. Ad esempio, Santa Severina in Calabria offre 28.000 € per under‑40 che scelgano di aprire o rilevare un’azienda, mentre Candela in Puglia prevede bonus fino a 1.800 € a seconda della composizione familiare.

Spesso legate a programmi europei, ma anche oltreoceano, queste iniziative rappresentano un’opportunità rara per chi cerca un cambiamento radicale. Tuttavia, non si tratta di un “bonus facile”: servono progettualità, integrazione e volontà di costruire comunità. Chi è pronto a mettersi in gioco può trovare in queste proposte un trampolino per una nuova vita, tra identità locale e sostenibilità personale.

In questi Paesi vivi da Re

Il villaggio alpino di Albinen offre fino a 60.000 €–20.000 € per adulti e 10.000 € per figlio–a immigrati residenti e sotto i 45 anni, purché costruiscano o acquistino una casa e rimangano a lungo (almeno 10 anni) Nelle Asturie, la città di Ponga propone 3.000 € alle giovani coppie che vi si trasferiscono, più 3.000 € per ogni figlio nato dopo l’arrivo. Anche villaggi come Griegos e Rubiá offrono bonus e affitti agevolati.

L’isola Cerigotto, in Grecia, offre casa, terreno e 500 €/mese per tre anni a famiglie disposte a trasferirsi e contribuire alla rinascita locale. Il Governo Giappone incentiva il trasferimento giovanile nei villaggi rurali: fino a 3 milioni di yen (≈ 23.000 €) per l’acquisto o ristrutturazione di case tradizionali, oltre a sostegni per famiglie. Il Graduate Retention Program del Saskatchewan rimborserà tasse universitarie fino a 20.000 CAD (~13.000 €) a laureati che scelgono di stabilirsi in Canada e lavorare nella provincia. Anche il New Brunswick sostiene l’ingresso lavorativo di giovani e imprenditori. Il programma è pensato per rivitalizzare le isole remote irlandesi, offrendo fino a 84.000 € per beni da ristrutturare e insediamento stabile.

Madeira offre vantaggi fiscali e incentivi immobiliari per nuovi residenti. Al contempo, programmi come Trabalhar no Interior prevedono bonus fino a ~5.240 USD per famiglie che si trasferiscono in zone a bassa densità abitativa. Vermont e Tulsa (Oklahoma) offrono fino a 10.000 USD a lavoratori da remoto che si trasferiscono e contribuiscono all’economia locale. In Alaska esiste il Permanent Fund Dividend, che versa ogni anno circa 3.284 USD a ogni residente.