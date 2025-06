Iva Zanicchi torna in Rai: l’artista oggi 85enne sarà su Rai2 in uno show nuovo che andrà in onda dal 14 settembre.

Quando si parla di Iva Zanicchi non si parla solo di musica, ma di un pezzo di storia del costume italiano. Cantante, conduttrice, attrice, opinionista e perfino politica, Iva è sempre riuscita a reinventarsi, restando fedele a sé stessa ma sempre capace di parlare a pubblici diversi.

Una voce inconfondibile, certo, ma anche un’energia scenica che non ha mai perso smalto. Ha attraversato decenni di televisione e di spettacolo, portando con sé ironia, grinta e quella spontaneità un po’ ruvida che oggi sembra diventata merce rara.

Iva Zanicchi alla Rai, i telespettatori sono curiosissimi

Una figura che ha sempre diviso, come spesso accade a chi ha personalità forti, ma che è impossibile ignorare. E infatti, anche a 85 anni, Iva non ha alcuna intenzione di uscire di scena. Anzi, è proprio il contrario. A quanto apprende l’Adnkronos, Iva Zanicchi sta per tornare in prima serata sulla Rai, confermando ancora una volta che l’età anagrafica non ha nulla a che vedere con la rilevanza artistica.

A partire dal 14 settembre, l’artista emiliana sarà infatti ospite fissa del nuovo programma di Pierluigi Diaco, BellaMà di Sera, in onda ogni domenica su Rai2 dalle 21 alle 22.40. Cinque appuntamenti consecutivi in cui la Zanicchi porterà la sua voce, la sua esperienza e – conoscendola – qualche aneddoto esilarante che solo lei sa raccontare.

La conferma arriva direttamente da lei. Con quella franchezza che l’ha sempre contraddistinta: “Ebbene sì, sarò ospite del programma di Diaco, e sono felicissima”, ha detto al telefono, spiegando che l’invito è nato da un legame personale prima ancora che professionale. “Io credo molto nell’amicizia. Il fatto che Diaco, con il quale siamo amici e che è un ragazzo straordinario, me lo abbia proposto ha fatto sì che io facessi di tutto per esserci.”

E non è difficile immaginare quanto sarà centrale la sua presenza nel format pensato da Diaco. Iva è una di quelle donne di spettacolo che non restano in un angolo, anche quando il copione non lo prevede. Dice quello che pensa, si lascia sfuggire una battuta fuori registro e poi se la ride, consapevole che quella sua autenticità è esattamente ciò che il pubblico vuole da lei. Non finge di essere diversa, non cerca la perfezione, e forse proprio per questo riesce sempre a farsi amare. O criticare. Ma mai ignorare.

Il ritorno in Rai, quindi, non è solo una presenza simbolica. È il segnale che certi personaggi non smettono mai di essere attuali. E che in un panorama televisivo che a volte fatica a distinguersi, avere Iva Zanicchi in studio significa rimettere al centro una voce – in tutti i sensi – che ha ancora molto da dire.