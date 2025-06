La prossima edizione di Amici porterà con sé diverse novità, prima tra tutte una nuova insegnante nella scuola.

La venticinquesima edizione di Amici è ancora lontana, ma i rumor attorno alla nuova formazione di insegnati della scuola si fanno sempre più insistenti. Il pubblico, affezionato e attento, non perde occasione per analizzare ogni movimento, ogni parola, ogni post social. Chiedendosi che sarà una nuova professoressa di danza.

Sono diversi i nomi che infiammano le discussioni sul web, ma ancora non ci sono certezze riguardo l’effettivo incarico proposto da Amici. Il pubblico scandaglia e rovista nei meandri del gossip, sperando di trovare qualche informazioni utile a fare chiarezza sul futuro del programma.

La nuova professoressa sarà…?

Il nome che più di tutti ha animato le discussioni su internet è quello di Rossella Brescia, figura storica per il programma di Canale 5. Presente fin dalle primissime edizioni come selezionatrice e docente di danza classica, il suo ritorno sarebbe per molti la chiusa di un cerchio.

Eppure, a spegnere le speranze dei fan ci ha pensato proprio lei, la diretta interessata, con una dichiarazione schietta ma comunque affettuosa verso il programma. Durante una recente intervista è stata la stessa Rossella Brescia ha fare chiarezza sui possibili rumors, parlando quasi direttamente al pubblico di Amici.

Ha paragonato il programma a una vera e propria arena, un luogo in cui l’energia si condivide e si combatte insieme ai ragazzi partecipanti. Ha aggiunto di nutrire profondo affetto per Maria De Filippi, sottolineato però che se ci fosse in programma un suo ritorno, probabilmente sarebbe già stata avvisata.

Le sue parole lasciano poco spazio ai dubbi, Rossella Brescia resta ufficialmente fuori dal cast dei professori di Amici, senza apparente speranza per un ritorno. Ma come sempre in questi casi, le carte possono cambiare anche all’ultimo istante e le sorprese nel mondo dello spettacolo sono spesso dietro l’angolo.

Nel frattempo, però, c’è anche un altro nome che comincia a emergere con forza, diventando sempre più una speranza, quello di Veronica Peparini. Grande assente dell’ultima edizione, per motivi personali, la Peparini potrebbe tornare presto a vestire i panni della professoressa di danza, con grande gioia dei fan.

Il suo ritorno segnerebbe una sorta di continuità emotiva e a rafforzare questa ipotesi ci sarebbero anche alcune indiscrezioni su un possibile addio. Si tratta della professoressa Deborah Lettieri, che potrebbe aver deciso salutare il programma di Maria de Filippi, dopo appena un anno di partecipazione