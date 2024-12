Torna col botto Jovanotti. Subito l’ottimo “Montecristo”, poi un tour de force da fuoriclasse

Dovremo attendere il prossimo 31 gennaio per l’uscita del nuovo album di Jovanotti. È uscito intanto, proprio in queste ore, il singolo “Montecristo”. A sedici mesi dal brutto incidente in bici Lorenzo Cherubini si ricongiunge col suo pubblico con un brano che lui stesso annuncia sul profilo Instagram. Un pezzo che, come era facile prevedere, trae spunto proprio dallo stop forzato che Jova ha dovuto subire. Vi si parla di rinascita, di amore e del coraggio necessario per voltare pagina. L’esperienza vissuta, dunque, diviene un vero e proprio volano che favorisce la ripartenza, sia personale che artistica, del beniamino toscano.

È una sirena, come dice proprio all’inizio del brano, che gli taglia la strada e lo costringe a guardare le cose con occhi nuovi. Lorenzo torna anche su un tema che evidentemente gli è particolarmente caro. Quello della genuinità nelle persone, la forza di essere e rimanere comunque autentici. Lo fa rievocando l’estate del ’76, quando stringe con sé stesso un patto che riporta così nella canzone: “Diventa quello che sei, non come vogliono loro”. Nel brano, prodotto da Dario Faini, alias Dardust, sono evidenti e accattivanti le tracce di reggaeton. Ma sono curati con gusto e maestria anche gli arrangiamenti. Insomma un pezzo speciale, che diventa persino magico quando ne gustiamo il video. Firmate dal duo di registi YouNuts (i romani Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) le immagini sono davvero molto belle. È il paesaggio selvaggio che offre, alle prime luci dell’alba, la spiaggia friulana di Staranzano. Fanno il resto due maestosi cavalli e una danza tribale che conquista sin da subito. Poi c’è lui, Jova, che trasmette la voglia di vivere di sempre. Sfidando finanche il proprio destino, con la forza di chi non si arrende. Mai. Un messaggio forte e poetico insieme, verrebbe da dire.

A gennaio, come si accennava, toccherà poi all’album, del quale non si sa granché. Neanche il titolo, al momento. E allora gli “indiscreti” puntano ad altro. Sembra si intravveda la possibilità che il “Magnifico Lorenzo” possa essere ospite al prossimo Sanremo, visto che l’uscita del disco anticipa solo di pochi giorni l’inizio della Kermesse canora.

Dopodiché ci sarà il tour, peraltro particolarmente intenso. Si parte da Pesaro, il 4 marzo, e si arriva all’Arena di Verona, il 19 maggio successivo. In tutto, i concerti saranno ben 35. Il PalaJova farà tappa in otto città. Inclusa anche Zurigo. Un ritorno col botto e con l’energia di sempre. In bocca al lupo, Lorenzo.