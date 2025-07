Detrazioni scolastiche 2025, finalmente buone notizie per le famiglie italiane: maggiori limiti e nuove soglie, ecco cosa devi sapere.

L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato un aumento delle soglie di spesa che possono essere portate in detrazione. Questo intervento si inserisce in un contesto di aumento generale dei costi scolastici e mira a sostenere maggiormente le famiglie italiane. L’importo massimo detraibile per le spese scolastiche passa da 800 a 1.000 euro per studente.

Tra le spese ammesse rientrano non solo le tasse di iscrizione e frequenza, ma anche altri oneri collegati all’attività scolastica, come le gite, i contributi per attività extracurriculari e l’acquisto di materiale didattico previsto dall’istituto. Nel dettaglio, la detrazione è applicabile al 19% della spesa sostenuta, con un tetto massimo quindi che consente di ottenere un risparmio fiscale fino a 190 euro per ogni studente.

Detrazioni scolastiche 2025, tutto quello che c’è da sapere per ottenerli

L’elenco delle spese che si possono portare in detrazione è stato aggiornato e comprende una vasta gamma di oneri legati all’istruzione, tra cui:

Tasse di iscrizione e frequenza per scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, comprese le università;

Contributi per attività integrative, come laboratori, corsi di lingua o sportivi organizzati dalla scuola;

Spese per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico specifico, purché previsto dal piano di studi;

Spese per la mensa scolastica;

Costi per gite e viaggi di istruzione autorizzati dall’istituto.

Per poter usufruire della detrazione, è essenziale conservare le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento che attestino l’effettivo versamento delle somme. La documentazione deve essere esibita in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per il 2025, la compilazione del modello 730 o del modello Redditi prevede una specifica sezione dedicata alle detrazioni per spese scolastiche. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione una guida aggiornata, consultabile sul proprio sito ufficiale, che dettaglia tutte le modalità di inserimento delle spese e le istruzioni per evitare errori comuni.

Tra le novità più rilevanti, si segnala la possibilità di indicare separatamente le spese sostenute per ciascun figlio a carico, con il relativo ammontare, per facilitare la corretta imputazione delle detrazioni. Inoltre, è stato introdotto un sistema di controllo preventivo che permette di verificare la congruità delle spese dichiarate rispetto a quanto previsto dalla normativa.

Le famiglie sono dunque invitate a consultare attentamente la guida ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. E a conservare con cura tutta la documentazione relativa alle spese sostenute nel corso dell’anno scolastico 2024/2025, al fine di massimizzare i benefici fiscali.

L’aumento delle soglie e l’ampliamento delle spese ammesse rappresentano un passo significativo per agevolare le famiglie italiane in un periodo di inflazione e aumenti dei costi scolastici. Resta fondamentale, tuttavia, rispettare le modalità di documentazione e dichiarazione previste per non incorrere in contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria.