C’è un modo incredibilmente efficace per pulire i taglieri e ne resterai totalmente sorpreso/a: il trucco che non ti aspetti.

C’è un momento nelle nostre giornate, soprattutto quelle più intense e faticose, in cui il tempo sembra rallentare. Accade spesso al crepuscolo, quando la luce si fa dorata e i rumori della casa si attenuano. È allora che qualcuno, magari proprio tu, si avvicina ai fornelli, apre il frigorifero senza fretta, e inizia a cucinare. Non per dovere, non per necessità, ma per il puro piacere di farlo.

Immagina di ritagliare del tempo tutto tuo, di annodarti il tuo grembiule preferito in vita e iniziare ad affettare lentamente delle zucchine su un tagliere di legno. Ogni gesto è rituale, ogni ingrediente racconta una storia.

Cucinare diventa una vera e propria forma di meditazione attiva: la mente si svuota, le emozioni si placano. È qui che ritroviamo l’equilibrio, è qui che riusciamo a riconnetterci con noi stessi. Studi psicologici lo confermano: cucinare riduce lo stress, stimola la creatività e rafforza l’autostima. È un atto di cura, verso gli altri e verso se stessi.

Ma c’è un piccolo dettaglio che può rovinare la magia: i taglieri, compagni fidati di ogni ricetta, con il tempo tendono a impregnarsi di odori e batteri invisibili. Fortunatamente esiste un trucco semplice e usato dai ristoranti: un rimedio efficace per igienizzarli a fondo e farli tornare come nuovi.

Il trucco geniale usato nei ristoranti: ecco come rimuovere batteri e cattivi odori da qualsiasi tipo di tagliere

In cucina, il tagliere è un oggetto fondamentale: accompagna ogni preparazione, dall’affettare le verdure al tritare le erbe. Ma proprio perché così usato, merita più attenzione di quanta spesso gli dedichiamo. Non tutti i taglieri sono uguali e soprattutto, non tutti si puliscono allo stesso modo.

Partiamo dal più tradizionale: il tagliere in legno. Amato per il suo aspetto rustico e naturale, è presente in quasi tutte le case italiane. Eppure, proprio il legno nasconde una trappola: la sua porosità, che assorbe odori, liquidi e, purtroppo, batteri. Per mantenerlo in forma, il trucco è l’aceto: poche gocce su tutta la superficie, lasciate agire qualche minuto e poi risciacquate. E se ci sono tagli profondi o macchie ostinate? Sale grosso e limone: una passata energica e tornerà come nuovo.

I taglieri in plastica, invece, sono pratici ma delicati: si graffiano facilmente e nei solchi possono annidarsi germi. Per una pulizia efficace, bastano acqua calda e sapone, oppure aceto e limone. L’importante è asciugarli sempre bene e sostituirli quando iniziano a deformarsi.

Il teflon è scivoloso e comodo, ma dobbiamo stare attenti al calore. Non va mai lavato in lavastoviglie, perché può rilasciare sostanze nocive. Meglio lavarli a mano con un detergente delicato e, di tanto in tanto, passarci un filo d’olio per mantenerli integri.

I taglieri in silicone sono flessibili, resistenti e adatti anche alle alte temperature. Possono essere lavati in lavastoviglie, ma attenzione a odori e pigmenti forti, che potrebbero “imprimerli” nella superficie.

I taglieri in vetro e marmo sono certamente più eleganti e anche igienici e duraturi, ma sono più fragili. Vanno lavati con cura, a mano o in lavastoviglie. Da evitare, però, sono l’aceto e il limone sul marmo, in quanto potrebbero rovinarlo in modo permanente.