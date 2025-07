Adottare abitudini ragionevoli, come la disinfezione periodica delle calzature e la pulizia regolare degli ambienti, è importante.

Le vostre scarpe, apparentemente innocue, possono diventare un vero e proprio veicolo di microrganismi indesiderati all’interno delle abitazioni.

Secondo recenti studi scientifici condotti da esperti americani, le suole delle calzature sono un ricettacolo di batteri, alcuni potenzialmente pericolosi, che vengono trasportati dal suolo esterno direttamente nelle nostre case. Ma qual è il reale rischio associato a questa contaminazione? E quali precauzioni è opportuno adottare?

Scarpe in casa: un ricco habitat per i microbi

Il microbiologo Jonathan Sexton, dell’Università dell’Arizona, sottolinea come le suole delle scarpe raccolgano a ogni passo centinaia di migliaia di microrganismi per centimetro quadrato.

Tra questi, spiccano batteri fecali come l’Escherichia coli, presente nel 96% delle scarpe analizzate, il quale, pur nella maggior parte dei casi innocuo, può causare condizioni come diarrea, infezioni urinarie e meningite in alcune sue varianti. Un altro microrganismo rilevato è lo Staphylococcus aureus, noto per la sua capacità di provocare infezioni gravi e per la presenza di ceppi resistenti agli antibiotici.

Uno studio pubblicato sulla rivista Anaerobe ha inoltre evidenziato la presenza di Clostridium difficile sulle suole, batterio noto per la sua durata e per i problemi intestinali che può provocare. Curiosamente, le scarpe si sono rivelate contenere più C. difficile di molti altri oggetti domestici, inclusa la tazza del water, testimoniando la capacità delle calzature di portare in casa una carica microbica significativa.

Rischi reali e categorie a rischio

Nonostante l’allarme che potrebbe emergere da queste scoperte, il professor Kevin Garey, dell’University of Houston College of Pharmacy, rassicura: per una persona sana, la presenza di questi batteri sulle scarpe non rappresenta un pericolo immediato. L’esposizione diretta è limitata, dato che la maggior parte del tempo non si trascorre a contatto con il pavimento, principale sede di questi microrganismi.

Tuttavia, situazioni particolari richiedono attenzione. Bambini piccoli che gattonano sul pavimento sono più esposti a contatto diretto con i batteri e, di conseguenza, più vulnerabili. Allo stesso modo, le persone con un sistema immunitario compromesso – ad esempio pazienti recentemente dimessi dall’ospedale – devono adottare maggiori precauzioni, tra cui la pulizia frequente degli ambienti e l’eliminazione di contaminazioni potenziali portate dalle calzature.

Consigli pratici per limitare la contaminazione microbica

Per chi preferisce evitare di introdurre batteri in casa tramite le scarpe, la soluzione più semplice resta quella di togliersi le calzature all’ingresso. Questa abitudine è particolarmente consigliata in presenza di bambini piccoli, persone immunodepresse o ospiti in casa. Oltre a questa misura, è utile effettuare una pulizia regolare delle suole utilizzando salviette disinfettanti specifiche o soluzioni casalinghe a base di acqua e aceto bianco, evitando però di immergere completamente le scarpe.

Spray a base di clorexidina o alcol isopropilico risultano efficaci soprattutto nelle case dove è presente chi ha difese immunitarie basse. La frequenza ideale per la disinfezione è indicativamente una volta alla settimana, variando in base all’uso delle calzature.

Non meno importante è la cura del pavimento: l’uso di tappetini sia esterni che interni aiuta a trattenere sporco e umidità. Inoltre, pulizie frequenti con aspirapolvere e lavaggi adeguati riducono la quantità di batteri residui, fondamentale soprattutto in abitazioni con bambini piccoli o persone allergiche.

La cultura del togliersi le scarpe in casa nel mondo

In molte culture asiatiche, come quella giapponese e coreana, togliersi le scarpe all’ingresso è una regola di rispetto e pulizia profondamente radicata.

In Giappone, ad esempio, il genkan – l’ingresso della casa – è progettato proprio per accogliere le scarpe e impedire che lo sporco esterno penetri negli ambienti interni. La Corea del Sud condivide questa abitudine, rafforzata dalla tradizione di sedersi, mangiare o dormire direttamente sul pavimento, rendendo la pulizia ancora più cruciale.

Anche in Paesi come Turchia e nella Svezia nordica si predilige camminare a piedi nudi o con calzature specifiche all’interno, motivazioni che spaziano dal rispetto culturale al comfort termico, soprattutto in inverno.

Altre fonti di batteri in casa

Sebbene le scarpe siano una fonte riconosciuta di microbi, altri oggetti di uso quotidiano risultano spesso più contaminati. Il telefono cellulare, ad esempio, accompagna le persone ovunque, compreso il bagno, ed è raramente pulito, diventando terreno fertile per batteri come lo Staphylococcus aureus e l’Escherichia coli.

Le spugne da cucina rappresentano un’altra fonte critica di contaminazione microbica a causa della loro esposizione costante a residui di cibo e umidità. Anche i taglieri, soprattutto quelli in legno poco igienizzati, possono ospitare batteri pericolosi, specialmente se utilizzati per alimenti crudi.

Rispetto a questi oggetti, le scarpe, pur sporche, hanno il vantaggio di non entrare in contatto diretto con alimenti o con il viso, riducendo così il rischio di trasmissione diretta.

Il gesto di togliersi le scarpe in casa può sembrare naturale e spesso lo è, ma diventa problematico qualora sfoci in un’ossessione legata alla paura eccessiva dei germi, nota come verminofobia. Gli esperti raccomandano un approccio equilibrato, basato su evidenze scientifiche, evitando che l’igiene si trasformi in una fonte di stress o isolamento.