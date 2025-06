Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, stavolta a causa dei recenti problemi con l’ex compagno che hanno causato più di una sfuriata.

Ormai lo sappiamo bene, dietro le immagini perfette che scorrono sui social si nascondono spesso retroscena ben diversi da quello che viene normalmente mostrato. Volti sorridenti, paesaggi da sogno e didascalie studiate possono coprire fratture profonde, tensioni mai risolte e promesse mancate, che neanche i filtri Instagram possono nascondere.

È quello che sembra essere recentemente successo alla showgirl Belén Rodriguez, tornata protagonista dei tabloid nazionali per via di un dissidio con l’ex compagno. Sono volate parole pesanti e i social sono tornati ad essere testimoni di quanto la vita privata possa essere ben lontana dalla patina dello spettacolo.

Belen e Antonio, il nuovo scontro

Belén Rodriguez e Antonino Spinalbese sono attualmente legati dalla nascita della piccola Luna Marì e per questo avrebbero dovuto trascorrere un weekend insieme ad Alassio. L’intento era quello di regalare alla figlia qualche giorno di serenità familiare, ma qualcosa è andato storto e la tregua ha lasciato spazio all’ennesima lite.

Secondo quanto raccontato Spinalbese è stato paparazzato mentre coccolava Luna Marì tra giochi e passeggiate sul lungomare, mancava però proprio la figura più attesa, Belén. La camera prenotata per due adulti e una bambina raccontava una storia precisa, quella di un incontro mai davvero voluto da entrambe le parti.

La tensione è esplosa quando Antonino, al telefono proprio con Belen, si sarebbe lasciato andare a uno sfogo piuttosto eloquente: “Sei sempre la solita”. La showgirl, secondo i testimoni, avrebbe dato forfait all’ultimo minuto, senza avvertite o spiegare e lasciando padre e figlia a pranzare da soli all’hotel.

Solo dopo Belén si è fatta vedere, è scesa in spiaggia con la piccola, ha sorriso davanti alle telecamere e ha condiviso un video social. Ma proprio nel filmato si nota l’assenza di Spinalbanese, un vuoto che sembra confermare la distanza emotiva tra i due, che ormai pare invalicabile.

Nonostante gli sforzi per mantenere un rapporto civile in nome della loro bambina, la realtà appare diversa e il clima resta freddo. Le incomprensioni sembrano ancora irrisolte e la convivenza, anche solo per un giorno, è apparsa più formale che affettuosa, una cartolina familiare dai bordi strappati.

Quella che doveva essere una parentesi di armonia per il bene della figlia si è trasformata in un altro capitolo di una relazione ormai logora. I sorrisi condivisi online fanno fatica a nascondere un’evidente difficoltà nel ritrovarsi, anche solo per un pranzo in terrazza, anche solo per una parvenza di pace.