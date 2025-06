Se vuoi evitare le truffe negli acquisti online, ecco cosa devi fare; tutti i dettagli e i trucchetti che fanno la differenza

Molto spesso i nostri utenti sono sempre più propensi a fare acquisti online che diventano sempre più rapidi e più veloci, soprattutto se di tempo a disposizione ne abbiamo davvero pochissimo. Proprio per questo, bisogna fare particolare attenzione soprattutto ai pagamenti digitali e all’eventuale tentativo di truffa che può sconvolgere tutti: ecco tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza e che possono letteralmente salvarti.

Negli ultimi anni, i pagamenti digitali diventano sempre più sviluppati perché veloci, immediatamente disponibili, rapidi ma anche apparentemente sicuri e diretti. Negli anni, soprattutto negli ultimi anni si è diffuso sempre più e l‘intelligenza artificiale generativa sta diventando sempre più determinante per creare un aumento sempre più consistenze di protezione alle frodi.

I confini. però, oggi non sono più determinanti ma l’accesso istantaneo al proprio reddito è ormai abitudine, così come anche l’utilizzo di assegni e denaro in contante diventano sempre meno sviluppate. Inoltre, questo contrasta anche l’evasione fiscale.

Ultimamente, però le cose stanno cambiando ed esistono dei veri e propri trucchetti che possono evitare qualunque tipo di truffa: ecco come fare, tutti i dettagli e le curiosità che fanno la differenza.

Pagamenti digitali, ecco come evitare le truffe: i dettagli

I pagamenti digitali come vi abbiamo appena accennato hanno superato il contante, infatti questo sicuramente rappresenta una svolta culturale oltre che tecnologica. Non facciamo altro che investire e acquistare senza accorgercene affrontiamo nuove sfide e nuovi rischi. Per evitare tentativi di pishing, esiste la soluzione Decision Intelligence Pro di Mastercard analizza 1 trilione di dati in meno di 50 millisecondi per identificare le transazioni fraudolente.

L’identità affidabile è diventata un fattore chiave per l’economia proprio per la sua biometria ma anche l’autenticazione a due fattori aiuta a rendere l’esperienza d’acquisto molto più sicura di quello che si pensa. Tra i trend individuati da Mastercard ci sta anche la token economy.

Uno dei segreti è quello di evitare di condividere e le abitudini di acquisto senza rivelare i dati personali, e tra i fattori principali vi è la praticità e, in particolare l’utilizzo dei pagamenti con carta ha visto una netta crescita: il 34% degli italiani ha utilizzato le carte più frequentemente per gli acquisti online mentre il 31% prefersce i negozi fisici.

Per quanto riguarda la GEN Z, questi dichiarano che il 60% che dichiara di essere influenzato dai genitori – poi dagli amici 21%, e infine dai content creator 20%.