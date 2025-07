Secondo RimborsoAlVolo, il mercato dei voli di luglio 2025 segue logiche diverse rispetto al passato: ecco i giorni migliori per risparmiare su prenotazioni e partenze.

Il mercato dei voli di luglio 2025 non segue più le regole note fino a pochi anni fa. Lo conferma un report pubblicato da RimborsoAlVolo, società che si occupa di assistenza ai passeggeri e analisi sul settore aereo. Il documento evidenzia cambiamenti significativi nelle dinamiche di prezzo, influenzati solo in parte dall’inflazione generale. Alcuni trend, infatti, si stanno muovendo in direzione opposta rispetto al resto dell’economia, offrendo nuove opportunità di risparmio per chi sa quando e come prenotare.

Se un tempo esistevano “finestre” prevedibili per acquistare biglietti aerei a buon prezzo, oggi queste finestre si sono spostate o, in alcuni casi, completamente trasformate. Conoscere i momenti più favorevoli diventa dunque un vantaggio concreto per chi viaggia, anche nei mesi di alta stagione come luglio.

Il giorno giusto per prenotare esiste, ed è durante la settimana

Secondo i dati raccolti da RimborsoAlVolo, il martedì si conferma il giorno più favorevole per prenotare un volo. In questo giorno si registrano mediamente risparmi tra il 13% e il 20% rispetto al fine settimana, quando la domanda cresce e i prezzi vengono ritoccati al rialzo. Il comportamento degli algoritmi delle compagnie aeree, unito al calo temporaneo delle ricerche nei giorni feriali, rende il martedì una sorta di punto cieco nel sistema, da sfruttare per acquistare a condizioni migliori.

Questo dato si conferma trasversale sia per le rotte nazionali che per quelle internazionali. Anche l’orario della prenotazione ha il suo peso: le prime ore del mattino e le ultime della sera risultano essere i momenti in cui i sistemi di pricing registrano variazioni minime e meno fluttuazioni dovute alla concorrenza tra utenti.

Volare nei giorni giusti può dimezzare il prezzo

Per chi deve partire a luglio, scegliere giorni feriali può fare la differenza. I dati mostrano che partire di martedì, mercoledì o giovedì, soprattutto al mattino presto o in tarda serata, consente di abbattere i costi fino al 50% rispetto a un volo prenotato per venerdì pomeriggio o domenica.

Le fasce orarie meno richieste non solo sono più economiche, ma risultano anche più stabili nei prezzi. In alta stagione, evitare gli orari centrali della giornata può dunque rappresentare un risparmio tangibile. Le compagnie aeree tendono a concentrare le tariffe più alte nelle ore di punta e nei giorni di massimo afflusso, mentre i voli meno gettonati restano più accessibili anche sotto data.

Per sfruttare questi margini, è importante monitorare costantemente i voli di interesse e non attendere troppo per prenotare, soprattutto in periodi come luglio, dove l’alta domanda può erodere rapidamente ogni vantaggio. Sapere quando partire e quando acquistare è oggi una delle poche leve concrete per difendersi dai rincari.